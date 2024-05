Enrico Mentana ha parlato per la prima volta della fidanzata e collega Francesca Fagnani. Il giornalista si è sbottonato anche sulla recente lite con Lilli Gruber, costata ad entrambi un richiamo dai vertici di La7.

Enrico Mentana parla per la prima volta di Francesca Fagnani

Ospite del programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Enrico Mentana ha risposto a tutte le domande di Piero Chiambretti. Dalla compagna Francesca Fagnani, della quale ha parlato per la prima volta, alla collega Lilli Gruber, con la quale ha litigato proprio recentemente: il giornalista non si è tirato indietro davanti a nulla. “Per rimanere in famiglia, che belva saresti?“, ha esclamato Chiambretti. Mentana ha replicato: “Sarei un elefante“.

Le parole di Enrico Mentana

“Adesso che la signora Fagnani è di successo, viene attaccata“, ha esordito Chiambretti. Enrico Mentana ha risposto:

“Noi siamo stati più fortunati perché abbiamo conosciuto il successo da giovane. Quando sei ventenne, trentenne, credi che tutti ti vogliano bene e in realtà non è così. Questa cosa è tipica della popolarità, si porta dietro il suo contrario. Le persone note ti piacciono o non ti piacciono. Francesca è arrivata alla popolarità con mezzi suoi, con un programma che s’è inventato lei ed è passato da una rete che allora era piccola, è finita sulla Rai in seconda serata e poi promossa in prima. Tutto questo cosa porta? Grande popolarità ma anche il fatto che qualcuno, per invidia, per il gioco del massacro e della torre, ti critica. Questa è una vaccinazione”.

Enrico Mentana su Lilli Gruber

Oltre a parlare per la prima volta di Francesca Fagnani, Enrico si è sbottonato anche su Lilli Gruber. “Sei finito sui giornali per una polemica non bella, avete fatto la pace? Sono amico di entrambi e sono in difficoltà“, ha esordito Chiambretti. Mentana ha replicato: