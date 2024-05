Lilli Gruber si è scagliata contro Enrico Mentana in diretta tv. La giornalista ha lanciato una frecciatina al vetriolo al collega a causa del ritardo con cui le ha dato la linea per la sua trasmissione Otto e Mezzo.

Lilli Gruber contro Enrico Mentana in diretta tv

Anche a La7 il clima non è dei migliori. La prova ce l’ha data Lilli Gruber che, in apertura del suo programma Otto e Mezzo, si è scagliata contro il collega Enrico Mentana. Il motivo? L’edizione del Tg di La7 si è allungata un po’ troppo, rubando 16 minuti alla trasmissione della presentatrice.

La frecciatina di Lilli Gruber ad Enrico Mentana

Lilli Gruber ha aperto così il suo programma Otto e Mezzo:

“Buonasera a tutti e benvenuti alle 20 e 46, non alle otto e mezzo. L’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci davvero per questo ritardo, buonasera e benvenuto a Corrado Augias, giornalista e scrittore”.

La giornalista non ha fatto il nome di Enrico Mentana, ma la frecciatina è chiara.

Enrico Mentana ignora la frecciatina di Lilli Gruber

Al momento, Mentana non ha replicato alla frecciatina di Lilli. Di certo, il clima a La7 non è così disteso come sembra. Possibile che alla Gruber siano bastati 16 minuti di ritardo per perdere le staffe in modo così inelegante?