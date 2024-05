Barbareschi lasciò la moglie incinta per Lucrezia Lante della Rovere

Attore, regista e produttore, Luca Barbareschi ha svelato che per amore di Lucrezia Lante della Rovere ha lasciato sua moglie. Quest’ultima, all’epoca dei fatti, era incinta.

Intervistato dal Corriere, Luca Barbareschi si è raccontato un po’, rivelando dettagli intimi della sua vita privata. Non si pente di nulla, perché “tutto ciò che ho fatto è stato con adulti consenzienti, culturalmente, sessualmente, professionalmente“. Eppure, è consapevole di aver arrecato dolore all’ex moglie quando l’ha lasciata mentre era incinta della terza figlia per vivere con Lucrezia Lante della Rovere.

Luca Barbareschi ha raccontato:

“Non mi pento mai di nulla, sono responsabile delle mie azioni. Certo ho commesso tanti errori, come aver fatto soffrire le mie tre figlie ancora piccole, con la separazione dalla madre. Resta il rimorso, però non tornerei mai indietro. La vita ti mette davanti a scelte obbligatorie, alcune più difficili, che ti dilaniano, spesso è complessa e priva di logica. Per Lucrezia ho abbandonato la famiglia. Quando poi lei mi ha lasciato credevo di morire dal dolore. (…) Mi disse: ‘La mia soglia del dolore è più bassa della tua, ciao’. (…) E’ stato un grande amore, ci desideravamo pazzamente. Quando se n’è andata mi è crollato tutto addosso. Per lei avevo lasciato mia moglie incinta della terza figlia”.