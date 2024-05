Dopo il finale di stagione di Uomini e Donne l’avventura dell’ex tronista, Ida Platano, non sarebbe conclusa: riavvicinamento in corso con Mario Cusitore.

Nuove indiscrezioni sul rapporto tra Ida Platano e Mario

Secondo una segnalazione l’ex corteggiatore starebbe cercando di riconquistare Ida: è stato lo stesso speaker radiofonico ad alludere a un tentativo di riavvicinamento in un video con Ciro Petrone, che gli ha chiesto se avesse messo la testa a posto dopo il percorso a Uomini e Donne, Mario risponde:

«Ciro, io la testa l’ho sempre avuta a posto. Però se tu aspetti, avrai buone notizie. Contaci».

La segnalazione sul profilo di Deianira Marzano

L’esperta di gossip, proprio nelle ultime ore, precisamente nella giornata di lunedì 27 maggio, ha riportato le parole di un utente, che sembrerebbe confermare quanto detto dallo stesso Mario al suo amico:

«Deia io e Mario abbiamo un’amica in comune. Lui le ha confidato che è innamorato di Ida. Ha capito di aver sbagliato e farà di tutto per riconquistarla».

Non sono noti i dettagli del presunto incontro tra i due, ma a quanto pare Ida non ha archiviato la conoscenza con Mario. Nel frattempo, nessuna conferma né smentita da parte della Platano sui social: non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e comunicazioni dai diretti interessati.