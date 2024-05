Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Ida Platano ha sbugiardato Mario Cuistore. I telespettatori, in massa, si sono schierati dalla parte dell’ex tronista.

Uomini e Donne: Ida Platano sbugiarda Mario Cusitore

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto un confronto piuttosto acceso tra Ida Platano e Mario Cusitore. Dopo l’abbandono del trono, l’ex corteggiatore ha deciso di andare a Brescia per incontrare l’ex tronista. Lei non ha voluto vederlo e il face to face è andato in scena nello studio del programma mariano.

Durante il confronto a Uomini e Donne, Ida ha letteralmente sbugiardato Mario. Prima l’ha fatto parlare, ascoltando le sue ennesime bugie, poi ha sganciato la bomba:

“Sei venuto da me sabato sera e il giorno dopo eri di nuovo con quella ragazza (Melissa, l’ex dama con cui Mario è stato visto ad aprile nei pressi di un B&B, ndr)”.

Cusitore ha provato a giustificarsi: “Ho raggiunto dei miei amici a un lido e c’era anche lei“.

Uomini e Donne: i fan si schierano con Ida Platano

Fortunatamente, Ida non ha creduto a Mario e il loro confronto a Uomini e Donne si è concluso con un nulla di fatto. Ognuno per la sua strada e tanti saluti. I fan si sono schierati in massa con la Platano, criticando aspramente Cusitore: “Ma non si vergogna?”, oppure “Che faccia tosta che ha”, o ancora “Ma con che faccia si presenta? Non me ne capacito”.