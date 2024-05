Ida Platano caccia Mario Cusitore e lascia il trono di Uomini e Donne: dopo settimane di segnalazioni alla redazione, cade la maschera di Cusitore.

Dopo le segnalazioni alla redazione di Uomini e donne ecco la verità su Mario

Durante l’ultima puntata del trono di Ida Platano a Uomini e Donne è finalmente caduta la “maschera” di Mario Cusitore, rivelando una verità amara per la tronista. Le numerose segnalazioni ricevute dalla redazione riguardanti presunte notti trascorse in un B&B con un’altra donna hanno trovato conferma, portando Ida a prendere una decisione drastica.

Nonostante il legame emotivo che la legava a Mario, le prove hanno costretto la tronista a confrontarsi con la realtà. È stata proprio Maria De Filippi a raccontare durante l’ultima puntata del programma gli sviluppi della vicenda, secondo cui la misteriosa donna del B&B non sarebbe del tutto sconosciuta, ma una ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza (ex di Ida Platano), Melissa.

Ida abbandona il trono e le indiscrezioni su Alessandro Vicinanza

Dopo aver affrontato Mario in studio, Ida Platano non ha esitato a esprimere il proprio disprezzo e la delusione per il comportamento del corteggiatore. Le sue parole hanno messo fine definitivamente al loro rapporto e hanno spinto Ida ad abbandonare il trono senza fare la sua scelta finale. Le indiscrezioni sul futuro di Ida Platano non si limitano alla fine del suo trono con Mario Cusitore. Rumors suggeriscono un possibile ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, Alessandro Vicinanza, attualmente in crisi con la sua compagna.

