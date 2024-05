Durante la registrazione dell’ultima puntata di Uomini e Donne, l’entrata in studio di Ida e di Mario ha scosso gli animi dei telespettatori.

Uomini e Donne, le anticipazioni

La tronista e il corteggiatore sembrano essere tornati al centro dell’attenzione, secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni. La presenza della coppia tuttavia non lascia presagire una svolta positiva, bensì sembra essere legata ad un’ulteriore complicazione nella loro tormentata relazione. Recentemente infatti Ida e Mario hanno avuto dei contrasti, culminati in un acceso litigio dopo che la 42enne siciliana aveva scoperto una segnalazione riguardante il 44enne e una misteriosa ragazza bionda in un B&B. Cosa riserverà questo nuovo sviluppo per la coppia?

Mario sotto casa di Ida

Fuori dalle telecamere, il corteggiatore napoletano avrebbe cercato di compiere un gesto di riconciliazione verso la donna, recandosi sotto casa di Ida per avere un confronto. La tronista tuttavia non si è mostrata dello stesso avviso e ha respinto l’invito al chiarimento, rifiutandosi di scendere. Il loro destino è stato sigillato in studio, dove hanno ufficialmente concluso ogni rapporto. Nel frattempo, altri cuori hanno trovato la felicità: Cristiano e Asmaa hanno deciso di abbandonare il programma insieme. Nella prossima puntata verrà svelata anche la scelta di Daniele Paudice.