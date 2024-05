Il trono di Daniele Paudice sta per volgere al termine. Il 6 maggio, secondo le talpe del programma di dating show di Uomini e Donne, il giovane napoletano ha fatto la sua scelta tra le due corteggiatrici.

Il tronista napoletano ha concluso il suo percorso, preferendo tra le due corteggiatrici, Gaia Gigli. In merito a tale scelta, i fan hanno notato degli strani particolari sui social sulla conoscenza tra i due ragazzi.

Questo sospetto nasce dopo la seguente segnalazione arrivata a Lorenzo Pugnaloni e poi condivisa da lui stesso su Instagram:

«Ciao Lollo, ho notato scorrendo il profilo di Gaia e seguendo quello di Daniele, che ce un suo like datato ottobre 2023. Non ti sembra strano? Si conoscevano già da prima? Ora lui ha disattivato il suo profilo perciò non può averlo messo dopo averla conosciuta nel programma».