Dabney Coleman è morto giovedì nella sua casa di Santa Monica. La notizia è stata condivisa dalla figlia Quincy Coleman con l’Hollywood Reporter.

Morto l’attore Dabney Coleman

Il celebre attore, nato nel 1932 ad Austin in Texas, si è spento all’età di 92 anni, dopo aver conquistato il pubblico con film come “Dalle 9 alle 5… orario continuato” e “Tootsie” e in serie televisive come “Buffalo Bill”, in cui ha trasformato la rappresentazione di zoticoni egocentrici in un’arte raffinata. “Mio padre ha costruito il suo tempo qui sulla Terra con una mente curiosa, un cuore generoso e un’anima infuocata dalla passione, dal desiderio e dall’umorismo che solleticava l’umanità” ha dichiarato la figlia “Come ha vissuto, si è mosso in questo atto finale della sua vita con eleganza, eccellenza e maestria“.

Una carriera di successi

Coleman ha dato un primo assaggio del suo fascino irascibile nel 1976, quando il texano ha interpretato l’esuberante sindaco di Fernwood, Merle Jeeter, nella sit-com satirica di Norman Lear, “Mary Hartman, Mary Hartman”. Più di recente, ha portato con sé i suoi caratteristici baffi per interpretare Burton Fallin, proprietario di uno studio legale e padre del personaggio di Simon Baker, nella serie drammatica della CBS “The Guardian”. È stato il broker di potere di Atlantic City Commodore Louis Kaestner in “Boardwalk Empire” della HBO e ha vestito i panni di John Dutton Sr., il padre del personaggio di Kevin Costner, in “Yellowstone”.

Il cordoglio del mondo del cinema

La notizia della morte ha gettato tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui in un profondo sconforto. Sui social si sono susseguiti numerosi messaggi di cordoglio. “Il grande Dabney Coleman ha letteralmente creato, o definito, in un modo unico e singolare, un archetipo di attore caratterista. Era così bravo in quello che faceva che è difficile immaginare i film e la televisione degli ultimi 40 anni senza di lui” ha scritto Ben Stiller su X.