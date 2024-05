L’attrice Susan Backlinie è morta a 77 anni di infarto, nella sua casa in California. A renderlo noto è stato il suo agente Sean Clark. La donna fu la prima vittima del film “Lo Squalo“: la sua immagine era anche diventata copertina del film.

Morta l’attrice Susan Backlinie, fu la prima vittima nel film “Lo Squalo”

Il suo ruolo ne “Lo Squalo” è stato breve ma iconico. Infatti è stata la prima vittima del terribile squalo bianco nella scena d’apertura del film: lei che corre lungo la spiaggia, si tuffa e poi viene trascinata dallo squalo. Per creare l’effetto della donna tirata sott’acqua dall’animale, l’attrice fu legata ad un guinzaglio ancorato al fondo marino e deliberatamente non informata che sarebbe subito finita sott’acqua per provocare in lei l’effetto di una autentica sorpresa. Una decina di uomini avevano azionato le corde attaccate ai jeans che aveva indosso per girare la scena nelle acque dell’isola di Martha’s Vineyard al largo delle coste del Massachusetts.

La carriera della donna

Dopo “Lo Squalo“, che uscì nel 1975, l’attrice recitò quattro anni dopo nella parodia dei film di guerra “1941 – Allarme a Hollywood” con John Belushi, Dan Aykroyd e Ned Beatty. La Blacklinie continuò ad apparire in film come “Day of the Animals” (1977) e in “Giallo in Casa Muppet” (1981).

