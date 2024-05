I Måneskin, la rock band romana che ha conquistato il mondo, sono tornati ad esibirsi a Città del Messico. Dopo una breve pausa dalle scene in seguito al “Rush! World Tour” del 2023, i membri del gruppo si sono riuniti per un evento attesissimo al festival Tecate Emblema. La loro ultima apparizione nella capitale messicana risale all’anno scorso, quando hanno suonato al Palacio de los Deportes: questa volta, i Måneskin suoneranno il loro ultimo album “Rush (Are U Coming?)“.

Måneskin tra attività soliste e voci di scioglimento

Durante la pausa dalle esibizioni in seguito all’ultimo tour mondiale, i membri dei Måneskin hanno intrapreso progetti solisti che hanno alimentato le voci di un possibile scioglimento. Damiano David, che recentemente è stato tra i protagonisti del Met Gala insieme alla sua compagna Dove Cameron, è sempre più menzionato in voci che parlano di una sua possibile carriera da solista. Victoria De Angelis, bassista della band, ha preso parte a una tournée mondiale come DJ solista, collaborando anche con i Duran Duran. Sono stati soprattutto questi progetti individuali, tra le altre cose, a suscitare preoccupazioni tra i fan riguardo al futuro della band, ma i Måneskin hanno sempre negato l’intenzione di separarsi.

Leggi anche: Damiano David si esibisce da solista: show benefico per Jon Bon Jovi

Måneskin uniti più che mai sul palco di Città del Messico

Mettendo per il momento a tacere voci e speculazioni, i Måneskin sono tornati insieme sul palco in occasione del concerto del 17 maggio a Città del Messico. L’esibizione al festival Tecate Emblema segna il loro ritorno in grande stile, con una performance tanto attesa dai fan di una band che continua a essere, dopo aver travolto il panorama musicale mondiale solo pochi anni fa, una delle forze trainanti della scena rock internazionale. La loro presenza a Città del Messico è stata un segnale chiaro: i Måneskin sono qui per restare e continuare a fare musica insieme.

Leggi anche: Amanda Lear ha rifiutato i Maneskin: “Non sapevo chi fossero”