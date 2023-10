Amanda Lear, ospite del nuovo programma di Geppi Cucciari, è tornata a parlare del “no” che ha rifilato ai Maneskin. Perché ha rifiutato una delle band italiane più famose al mondo?

Amanda Lear: perché ha rifiutato i Maneskin?

Ospite della trasmissione Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda in prima serata su Rai3, Amanda Lear si è raccontata senza filtri. Oltre a ripercorrere la sua bellissima carriera, ha parlato del rifiuto ai Maneskin. L’artista ha ammesso di aver rifilato un “no” alla band perché non sapeva neanche chi fossero.

La confessione di Amanda sui Maneskin

Amanda, parlando dei suoi capricci da diva, ha raccontato:

“Ah, ne ho fatto un altro? Il no ai Maneskin? Ah sì è vero. Però quello è stato uno sbaglio. Io devo ammettere che non li conoscevo. Io vivo in Francia e non sapevo chi fossero. Adesso sono famosi, ma tre anni fa all’estero no. Dunque quando mi hanno chiamata ho detto ‘vabbè ok ma quanto mi pagate?’. Loro si sono offesi ‘ma quale pagare, siamo un gruppo famosissimo’. E io ho detto ‘ok ma io sono a Parigi e devo prendere un aereo e venire in Italia da voi a Sanremo e truccarmi’. E insomma, la cosa non si è fatta, però mi dispiace”.

La Lear non sapeva chi fossero, ma se tornasse indietro probabilmente accetterebbe la collaborazione, forse anche gratis.

Amanda Lear: perché si vede poco in tv?

Oltre ad aver rifiutato i Maneskin, Amanda Lear si è ritrovata a dire “no” a diversi programmi televisivi. Stando alle sue dichiarazioni, la tv di oggi non è più quella di un tempo. Ha così spiegato il motivo per cui appare poco davanti alle telecamere: