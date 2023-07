Maneskin, sputi sul pubblico? Damiano David: "Ecco la verità"

Damiano David dei Maneskin è stato travolto dall’ennesima bufera a causa di un suo gesto durante un concerto.

Damiano David: gli sputi sul pubblico

Durante un concerto con la sua band, i Maneskin, il cantante Damiano David ha fatto il gesto di sputare. A seguire lui stesso ha svelato via social di non aver sputato sul pubblico come avrebbero potuto far credere alcune immagini circolate in rete, bensì di aver sputato sul palcoscenico. A seguire lui stesso ha pubblicato le immagini via social e ha scritto “prendete nota”, cercando di far chiarezza sul suo gesto, ma contro di lui si è scatenata comunque una bufera. “Era necessario? Schifoso”, gli ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Vergogna, inguardabile”, e altro ancora.

Non è la prima volta che il giovane cantante viene travolto da polemiche simili e in tanti tra i fan della rete si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento Damiano ha preferito non replicare ulteriormente in merito alla questione e i fan sono impazienti di saperne di più. Sui social in tanti hanno comunque preso le difese del cantante e gli hanno intimato di non curarsi dei suoi detrattori. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi attraverso i social?