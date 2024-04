Imprese: Serracchiani, 'Benedetti protagonista di primissimo piano'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La scomparsa dell'ingegner Benedetti è un lutto per l'industria italiana che perde un protagonista di primissimo piano, un imprenditore autorevole e riservato che attraversava i continenti portando con sé il suo spirito pragmatico che gli per...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "La scomparsa dell'ingegner Benedetti è un lutto per l'industria italiana che perde un protagonista di primissimo piano, un imprenditore autorevole e riservato che attraversava i continenti portando con sé il suo spirito pragmatico che gli permetteva di interloquire con tutti. In questo aveva conservato l'impronta del friulano verace e tenace". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa di Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli.

"Innovatore sempre, è stato -ricorda l'esponente Dem- un punto di riferimento per la manifattura nazionale. Nel trasmettere le mie condoglianze alla famiglia auspico che la società possa proseguire con successo la sua attività. Confrontarsi con lui era sempre un'esperienza vitale di cui conservo il ricordo".