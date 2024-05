Fedez ha deciso di rompere il silenzio sul caso del pestaggio a Cristiano Iovino, personal trainer dei vip, smentendo la sua presenza al momento dei fatti. In risposta alla stampa, Fedez ha affermato che, se non ci fosse il suo nome coinvolto, non ci sarebbe neanche la notizia relativa all’episodio.

La versione di Fedez

Il rapper ha negato categoricamente di essere stato presente al momento dell’aggressione, sottolineando che dalle telecamere non si vede nulla che lo coinvolga. Fedez ha respinto le accuse di coinvolgimento nella presunta aggressione a Cristiano Iovino. Ha evidenziato che, nonostante si parli di nove persone coinvolte nell’aggressione, se la vittima non è stata portata in ospedale e non ha presentato denuncia, la gravità dell’episodio è da mettere in discussione. Inoltre, ha citato il fatto che Iovino sarebbe poi andato a ballare a Ibiza poco dopo l’incidente.

Il contesto del caso Iovino

Il caso riguardante Cristiano Iovino ha visto Fedez coinvolto come testimone oculare da alcuni quotidiani, ma al momento il rapper non è indagato dal pm Michela Bordieri, in quanto Iovino non ha presentato denuncia. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza del condominio avrebbero ripreso l’aggressione subita dal personal trainer romano, avvenuta da parte di un gruppo di persone dopo una lite al The Club. Fedez ha sempre sostenuto di non essere stato presente nel momento dell’aggressione. Il caso rimane al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, con aspetti ancora da chiarire riguardo alla dinamica e alle responsabilità dell’episodio.