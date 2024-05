Due testimoni oculari hanno identificato il rapper Fedez tra le persone presenti durante l’aggressione a Cristiano Iovino, noto personal trainer dei vip, il quale ha subito un brutale pestaggio nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti alla sua casa sita in Viale Traiano a Milano.

Fedez, pestaggio Iovino: le indagini

Nel fascicolo che è stato aperto dal pm Michela Bordieri per rissa e lesioni, Fedez non risulta essere indagato poiché Cristiano Iovino non ha denunciato ciò che è successo. Tuttavia, la presenza del cantante durante il pestaggio è stata confermata anche dalle telecamere di sorveglianza del condominio. Le registrazioni mostrano la pesante aggressione ai danni del personal trainer dei vip, messa in atto un gruppo di 8-9 persone, dopo una rissa iniziata nella discoteca The Club.

La lite in discoteca

In discoteca, alcune ore prima, si è verificata una lite tra Fedez, in compagnia di alcuni ultras del Milan, e il gruppo di amici di Iovino. La security ha fatto uscire tutti dal locale. Una volta rientrato a casa, il personal trainer romano è stato pestato da un gruppo di persone che erano scese da un minivan nero, che stando alle ultime testimonianze potrebbero includere gli ultras del Milan e il rapper. Nonostante ciò, quando sono giunti sul luogo dell’accaduto i carabinieri, Iovino ha scelto di non denunciare il fatto, affermando di non aver riconosciuto nessuno degli aggressori, e avrebbe perfino rinunciato a farsi medicare.