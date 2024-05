L’inviato di Pomeriggio 5, Michael Dessì, durante un’intervista a Fedez, gli ha chiesto di fare gli auguri di compleanno a Chiara Ferragni. La reazione del rapper ha sorpreso tutti.

Pomeriggio 5 chiede a Fedez di fare gli auguri a Chiara Ferragni: la reazione sorprende

Chiara Ferragni compie 37 anni. Il suo ex marito Fedez è stato intercettato da Pomeriggio 5. L’inviato Michael Dessì gli ha fatto qualche domanda sulla situazione con il Codacons, ma gli ha anche chiesto di fare gli auguri di buon compleanno alla sua ex moglie. Il rapper ha deciso di non farle auguri pubblici per il momento, ma la sua risposta all’inviato di Pomeriggio 5 ha sorpreso tutti. “Ma Michel, io ti do l’opportunità di fare delle cose giornalistiche belle e tu mandi tutto in mer**; ma secondo te se devo fare gli auguri, glieli faccio personalmente io, mica glieli faccio con te! Faglieli tu!… dissolvenza a stella!” ha dichiarato il rapper.

Le parole di Fedez a Pomeriggio 5

Fedez ha raccontato del nuovo progetto che lo vede impegnato a ristrutturare un luogo confiscato dalla mafia e ha parlato del Codacons. Il rapper ha spiegato che sarebbe disposto a fare pubblicamente pace con il presidente del Codacons, anche per fare qualcosa di bello e darsi una mano, ma l’inviato gli ha spiegato che Rienzi non se la sente. “L’obiettivo è ristrutturare completamente questo bene confiscato dalla mafia e avere un nuovo luogo in cui ospitare ancora più persone ed espandere la rete dell’’Associazione Tudisco’” ha spiegato Fedez, sottolineando che è soddisfatto di fare beneficienza e di non interessarsi delle critiche che riceve.

Ha raccontato anche che hanno trovato un posto in zona Expo a Milano per il concerto LOVE MI, a scopo benefico. “L’idea di vendere i biglietti a 10 euro e tutto l’incasso, i biglietti sono a 12 euro per il costo di prevendita, e tutti i 10 euro puliti verranno donati in beneficenza” ha dichiarato il rapper. “Era inevitabile che fosse così perché nel momento in cui si fa squadra è ovvio che la mer** se entra nel ventilatore prende anche la persona che sta di fianco. Detto ciò, sono molto contento perché questa cosa ha dato la possibilità di passare al setaccio tutte le attività che ho fatto dal 2012 a oggi e nessuno mi ha potuto contestare nulla” ha aggiunto, spiegando che il polverone che ha investito la moglie ha colpito anche lui.