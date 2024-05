Chiara Ferragni ricorderà per sempre il suo 37esimo compleanno, forse il più difficile di sempre. L’imprenditrice, nel giro di pochi mesi, ha visto crollare la sua carriera e il suo matrimonio con Fedez. Adesso, però, è pronta per iniziare “un nuovo capitolo” della sua vita.

Chiara Ferragni: il 37esimo compleanno è un “nuovo capitolo”

Tornata a Milano dopo un viaggio a Los Angeles, dove ha festeggiato in anticipo il suo 37esimo compleanno, Chiara Ferragni si sta godendo la sua famiglia. Nel giorno della sua nascita, il 7 maggio, l’imprenditrice ha spento le candeline con i figli Leone e Vittoria. Ovviamente, un post social non poteva mancare.

Le parole di Chiara Ferragni per il suo compleanno

A didascalia di una foto che la immortala con Leone e Vittoria mentre spegne le candeline nel giorno del suo 37esimo compleanno, Chiara ha scritto:

“Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita”.

Chiara Ferragni senza Fedez, ma con figli, famiglia e amici

Per la prima volta, Chiara non ha ricevuto gli auguri di compleanno di Fedez. Dalle sue parole, però, si coglie la voglia di cominciare una nuova vita. Poco importa se ha perso il rapper, con lei ci sono i figli, la famiglia e gli amici. Questo, almeno, è quanto vuole far credere ai fan.