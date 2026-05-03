Giletti su Barbara D'Urso: perché è lontana dalla conduzione e quali scenari si aprono

Giletti su Barbara D'Urso: perché è lontana dalla conduzione e quali scenar...

Giletti su Barbara D'Urso: perché è lontana dalla conduzione e quali scenar...

Negli ultimi anni il volto di Barbara D’Urso è meno presente nei palinsesti: secondo le cronache è ferma da circa tre anni e al momento non le è stata affidata una trasmissione in conduzione. In questo contesto, l’intervento pubblico di Massimo Giletti ha riacceso il dibattito mediatico, offrendo un punto di vista che mescola critica e ammirazione.

L’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna e riportata il 2 maggio 2026 ha fornito elementi nuovi per interpretare questa fase della carriera della conduttrice.

La vicenda non è fatta soltanto di assenza sullo schermo: rumors su un possibile ritorno si alternano a notizie su contenziosi legali, mentre la figura di D’Urso resta centrale nel racconto dell’intrattenimento italiano.

Le osservazioni di Giletti, provenienti da chi conduce il programma Lo stato delle cose su Rai Tre, vanno lette alla luce di questo panorama: non si tratta di un semplice giudizio estetico ma di una valutazione sulla forza comunicativa e sulla rilevanza televisiva della conduttrice.

Il giudizio di Giletti: critica e riconoscimento

Nell’intervista del 2 maggio 2026 Massimo Giletti ha ammesso di non essere mai stato un estimatore del tipo di televisione praticata da Barbara D’Urso, spiegando tuttavia di riconoscerle un ruolo importante nel panorama mediatico. La definizione «animale televisivo» — così come l’ha riportata la stampa — vuole sottolineare la sua capacità di impatto e la sua forza sul pubblico, un complimento velato da una riserva personale sul formato dei contenuti che propone. Giletti ha quindi espresso rammarico per il fatto che oggi la vediamo meno alla guida di programmi propri.

Cosa significa chiamarla “animale televisivo”

Chiamare qualcuno animale televisivo equivale a riconoscere una spiccata attitudine comunicativa: presenza scenica, capacità di catalizzare l’attenzione e adattabilità ai ritmi del piccolo schermo. Giletti, distante dal suo stile, ha comunque sottolineato che questa attitudine è una qualità rara e spesso premiata dagli ascolti. Il commento non si limita a un elogio di facciata, ma rimarca una contraddizione: pur non amando la sua linea editoriale, il conduttore percepisce il valore professionale di D’Urso.

Il contesto della carriera di Barbara D’Urso

La conduttrice, reduce anche dall’esperienza come concorrente a Ballando con le stelle, ha visto negli ultimi anni una progressiva riduzione delle opportunità di conduzione autonoma. Questa fase ha generato sia speculazioni sul suo ritorno sia una maggiore attenzione alle vicende giudiziarie che la coinvolgono, in particolare una causa legale contro Mediaset. Nonostante l’assenza prolungata, il suo nome continua a circolare sulle pagine di cronaca e gossip, segno che il suo ruolo nella percezione pubblica non è del tutto svanito.

Perché l’assenza è rilevante

L’assenza di un volto noto come quello di D’Urso dal palinsesto non è solo un fatto personale, ma ha implicazioni per le reti e per il mercato televisivo. Il pubblico affezionato, la memoria di format di successo e le dinamiche contrattuali con reti come Mediaset rendono la sua situazione significativa. In più, la presenza di contenziosi apre scenari che possono condizionare tempistiche e strategie editoriali future, rendendo la sua posizione al centro di scelte aziendali delicate.

Le parole su Mediaset e gli scenari futuri

Nel corso dell’intervista Giletti ha anche espresso apprezzamento per Pier Silvio Berlusconi, sottolineando il ruolo che gli è stato attribuito nella crescita e nel rafforzamento di Mediaset dopo la scomparsa del fondatore. Questo passaggio è importante perché apre a ipotesi mediatiche: se oggi Barbara D’Urso non è alla guida di un programma, domani potrebbero riaprirsi opportunità sul network del Biscione. Giletti non ha escluso la possibilità per sé stesso di trasferirsi a Canale 5, suggerendo che nel mondo della televisione è difficile escludere mosse future.

Un futuro a Canale 5? Ipotesi e prudenza

La dichiarazione di Giletti — «nella vita mai dire mai» — traduce una cautela comune nel settore: movimenti tra reti e ristrutturazioni di palinsesto possono cambiare velocemente lo scenario. Per D’Urso, un ritorno a Mediaset dipenderebbe da più fattori: esiti legali, scelte del management e percezione del pubblico. Al netto delle speculazioni resta però un dato: la sua personalità televisiva è ritenuta solida anche da chi non condivide il suo stile.

In definitiva, le parole di Massimo Giletti del 2 maggio 2026 rappresentano un bilancio duplice: una presa di distanza estetica dalla formula televisiva adottata da Barbara D’Urso, ma al tempo stesso un riconoscimento della sua forza comunicativa. Resta da vedere come evolveranno i rapporti con Mediaset e se il mercato televisivo offrirà nuove porte d’ingresso per la conduttrice. Nel frattempo, il dibattito sul ruolo dei volti storici della tv italiana continua ad animare opinioni e strategie editoriali.