Ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, Fedez ha rotto il silenzio su Ludovica Di Gresy. Tra loro c’è davvero un flirt in corso oppure si stratta di una semplice amicizia?

Fedez rompe il silenzio su Ludovica Di Gresy

Fedez è stato ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara e ha risposto in modo più o meno serio alle domande di Davide Cruciani e David Parenzo. Il rapper ha parlato anche di Ludovica Di Gresy, svelando se tra loro c’è davvero un flirt in corso oppure se si tratta di una semplice amicizia.

Le parole di Fedez su Ludovica

Il gossip in merito a Fedez e Ludovica Di Gresy è nato dopo che i due sono stati pizzicati in un locale insieme. Nel video diventato virale sui social si vedono i due che parlano tranquillamente, poi si sente il rapper esclamare: “Ci spostiamo?“. Cosa ha da dire Federico in merito al presunto flirt? Ha dichiarato:

“Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta”.

Fedez e Ludovica Di Gresy: nessun flirt in corso

Stando a quanto dichiarato da Fedez, tra lui e Ludovica non c’è nessun flirt in corso. Il rapper non si è dilungato più di tanto, ma ha ammesso di aver riso con lei quando sono uscite notizie assurde sul loro conto.