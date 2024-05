“La dirigenza Nato deve capire con cosa sta giocando” – ha dichiarato ieri Vladimir Putin, facendo riferimento a Jens Stoltenberg e alla sua proposta sull’uso da parte di Kiev di missili forniti da Paesi occidentali per colpire la Russia.

Putin avverte la Nato sulla guerra globale: le dichiarazioni

Il presidente russo ha rilasciato forti dichiarazioni, riprese dalla ‘Tass’: “L’invio di truppe occidentali sul terreno in Ucraina porterebbe a un’ulteriore escalation e a un altro passo verso un grave conflitto in Europa e a un conflitto globale, perché si troverebbero nella zona di tiro delle nostre forze armate” – ha detto Putin. “Vogliono fare così? Possono andare e auguriamo loro buona fortuna. Noi faremo ciò che riteniamo opportuno, indipendentemente da chi si trova sul territorio dell’Ucraina“ – spiega ancora il leader del Cremlino, che poi fa diretto riferimento a Stoltenberg: “Lo ricordo quando era primo ministro e ancora non soffriva di demenza”.

Putin avverte la Nato sulla guerra globale: il ruolo di Zelensky

Putin ha poi parlato anche di Zelensky e del rinvio delle presidenziali in Ucraina per via del persistere della legge marziale: “La Costituzione dell’Ucraina prevede l’estensione dei poteri ma solo della Rada, mentre non si dice nulla dei poteri del capo dello Stato” – ha spiegato Putin sollevando dubbi sulla legittimità dell’attuale governo ucraino.