È da ormai quasi un anno, precisamente dall’agosto del 2023, che di Viktoria Roshchyna non si hanno più notizie. La giornalista ucraina a cui era già stato assegnato il premio “Courage in Journalism” nel 2022, era scomparsa nel nulla. Ora arriva la conferma: è stata arrestata da Mosca.

Giornalista ucraina arrestata da Mosca: il caso

Si chiama Viktoria Roshchyna e il suo nome era già balzato agli onori della cronaca nel 2022, a causa di un arresto perpetrato da agenti del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) mentre lasciava Berdiansk in direzione di Mariupol. In quel caso, la detenzione durò appena 10 giorni e poco tempo più tardi la Roshchyna fu insignita del premio “Courage in Journalism“. Nell’agosto del 2023, però, la donna è di nuovo scomparsa nel nulla e per diverso tempo di lei non si è saputo più niente. Ora, però, è arrivata la conferma: la giornalista ucraina è detenuta nel territorio occupato dai russi.

Giornalista ucraina arrestata da Mosca: chi è Viktoria Roshchyna

Viktoria Roshchyna è una pluripremiata giornalista freelance che in questi ultimi anni ha parlato dell’invasione per diversi organi di informazione, tra cui Hromadske, Ukrainska Pravda e Radio Free Europe/Radio Liberty. Mosca ha inviato una lettera a suo padre a fine aprile in cui confermava l’arresto.