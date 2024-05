Diversi istruttori militari francesi arriveranno presto in Ucraina per visitare i centri di addestramento

Il capo dell’esercito ucraino, Oleksandr Syrsky, ha dichiarato che i primi istruttori militari francesi arriveranno presto nel Paese.

L’Ucraina attende l’arrivo dei primi istruttori militari francesi

Il comandante dell’esercito ha spiegato di aver firmato un documento che consente agli istruttori militari francesi di visitare i centri di addestramento ucraini. “Sono lieto di accogliere l’iniziativa della Francia di inviare istruttori in Ucraina per addestrare i militari” ha scritto Syrskyi su Telegram. In precedenza c’era stato un video collegamento tra il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov e quello francese Sebastien Lecornu. “Ho già firmato i documenti che permetteranno ai primi istruttori di visitare a breve i nostri centri di addestramento e di familiarizzare con le infrastrutture e il personale” ha aggiunto.

La posizione di Parigi

Durante una conferenza del 26 febbraio scorso il Presidente francese Emmanuel Macron aveva suggerito che un settore in cui le truppe occidentali avrebbero potuto aiutare sarebbe stato proprio quello dell’addestramento militare. Il capo dell’esercito di Kiev si è quindi detto fiducioso che la partecipazione della Francia incoraggerà altri partner ad aderire a questo “progetto ambizioso“. Il Ministero della Difesa francese ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters: “Come già detto più volte, l’addestramento sul suolo ucraino è uno dei progetti discussi. Come tutti i progetti discussi all’epoca, questo tracciato continua ad essere oggetto di lavoro con gli ucraini, in particolare per capire le loro esatte esigenze“.

Le parole di Macron

Anche il premier francese è intervenuto in merito. “La pace non sarà la capitolazione dell’Ucraina, ma quello che l’Ucraina decide per sé” ha commentato il capo di Stato parlando a Dresda, in occasione della prima visita ufficiale in Germania “Difenderemo l’Ucraina quanto a lungo sarà necessario e con l’intensità che sarà necessaria”.