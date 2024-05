Guerra in Ucraina, l'invito di Stoltenberg: "Via al divieto a Kiev di usare a...

Negli ultimi giorni, era stato raccontato un presunto cambio di strategia, voluto da Joe Biden, che riguardava l’uso delle armi americane da parte dell’Ucraina non solo a scopo difensivo, ma anche in fase offensiva. Sin dall’inizio del conflitto in Est Europa, infatti, uno dei punti fermi era che Kiev non avrebbe usato armi inviate dagli alleati Nato su suolo russo, ma questa certezza sta vacillando.

Ucraina, Stoltenberg sull’uso delle armi Nato in Russia: le dichiarazioni

E anche le ultime dichiarazioni ufficiali rilasciati dal numero uno della Nato, Jens Stoltenberg, sembrano andare in questa direzione. A raccontarlo è stato l’Economist, che ha intervistato Stoltenberg e ha ricevuto importanti ammissioni proprio su questo tema. Il leader Nato avrebbe, infatti, già invitato gli alleati che hanno inviato armi a Kiev a far decadere il divieto di non utilizzarle direttamente nel territorio appartenente alla Russia.

Ucraina, Stoltenberg sull’uso delle armi Nato in Russia: il piano di Biden

Pur evitando in tutta l’intervista di nominarlo, pare dunque chiaro che l’obiettivo di Stoltenberg sia perseguire la linea tracciata da Joe Biden: controllare ciò che l’Ucraina può e non può attaccare con i sistemi di armi forniti dagli americani.