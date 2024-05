La puntata di Meraviglie dedicata a Pompei, andata in onda il 27 maggio in prima serata su Rai1 condotta da Alberto Angela è stata un vero successo

La puntata speciale di “Meraviglie: Pompei – Le nuove scoperte”, andata in onda lunedì 27 maggio 2024, ha lasciato il pubblico senza parole, elevando ulteriormente lo standard della divulgazione televisiva.

Alberto Angela ha guidato gli spettatori in un affascinante viaggio attraverso il sito archeologico più famoso al mondo, svelando i nuovi segreti della città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La trasmissione ha brillato per la sua realizzazione tecnica: due ore di girato in un unico piano sequenza, senza interruzioni pubblicitarie, un’impresa destinata a entrare nella storia della televisione italiana.

Durante lo speciale, Angela ha accompagnato gli spettatori in una passeggiata di tre chilometri attraverso Pompei, rivivendo la città attraverso gli occhi di un abitante di duemila anni fa. Ha affrontato una vasta gamma di temi, dai cambiamenti climatici e la migrazione, alla guerra, ai simboli portafortuna della tradizione napoletana, mantenendo sempre un tono garbato e didattico. L’assenza di pubblicità ha permesso una narrazione continua e immersiva, che ha profondamente colpito il pubblico.

Sui social media, lo speciale è stato accolto con entusiasmo e lodi unanimi, gli utenti hanno elogiato la maestria tecnica e la profondità dei contenuti, definendo la puntata un capolavoro di tecnica cinematografica e un’impresa notevole. Commenti come “Meraviglie su Pompei è un capolavoro di tecnica cinematografica” e “Alberto Angela si è fatto due ore di divulgazione camminando per le vie di Pompei in piano sequenza” riflettono l’ammirazione generale. Gli spettatori hanno apprezzato anche i temi trattati, rilevanti e attuali, che hanno reso la puntata non solo un viaggio nel passato, ma anche una riflessione sul presente e il futuro.