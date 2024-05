Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, ha recentemente attirato l’attenzione mediatica per la sua decisione di intraprendere uno sciopero della fame.

Il gesto è stato di breve durata, poiché ha deciso di interromperlo per potersi allenare. La scelta ha suscitato molte critiche, tra cui quelle della sorella Viviana, che ha espresso il suo disappunto in un’intervista a La vita in diretta su Rai 1. Viviana Pifferi non ha risparmiato parole dure nei confronti della sorella, criticando apertamente il suo comportamento. «Messa in scena o meno, è proprio una brutta cosa: fa lo sciopero della fame dopo che ha lasciato morire di fame sua figlia?» ha dichiarato Viviana durante l’intervista, esprimendo incredulità e disprezzo per la decisione di Alessia. La sorella ha sottolineato come l’atteggiamento di Alessia sembri più un tentativo di attirare l’attenzione su di sé piuttosto che un vero pentimento.

Una condanna senza appello

Viviana ha proseguito criticando l’atteggiamento di Alessia Pifferi, definendolo come un modo per mantenere l’attenzione mediatica su di lei. «Io, onestamente, non vorrei più neanche sentire queste cose perché, dal giorno dopo il processo, tutti i giorni ce n’è una: si è sentita male, ha tentato il suicidio… A me sembra un modo sempre di attirare l’attenzione, cosa che non si sta più facendo su Diana», ha aggiunto Viviana, evidenziando come le continue apparizioni e dichiarazioni di Alessia distolgano l’attenzione dalla vera vittima, la piccola Diana.

La reazione al pentimento dichiarato

Viviana ha concluso l’intervista esprimendo il suo scetticismo riguardo al pentimento di Alessia. «Se ho mai creduto a questo sciopero della fame? Non ho mai creduto al pentimento, perché non glielo si vede proprio negli occhi che è pentita», ha detto, sottolineando la sua convinzione che le azioni della sorella siano solo un tentativo di manipolare l’opinione pubblica.