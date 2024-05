Amici, Sarah Toscano e il ballottaggio con Mida in semifinale: "Ok è fatta, ...

Amici, Sarah Toscano e il ballottaggio con Mida in semifinale: "Ok è fatta, ...

A poco più di una settimana dalla vittoria di Amici 23, Sarah Toscano, rilascia le prime interviste e rivela dei curiosi dettagli sul suo percorso in casetta e al serale. La cantante ieri è stata ospite a Radio Subasio e ha fatto un’ammissione sul ballottaggio avvenuto in semifinale con Mida, in quei momenti un solo pensiero: «ok è finita, vado a casa».

Le parole di Sarah Toscano

Sarah, a Radio Subasio, ha rivelato che, durante il ballottaggio della semifinale, quando Maria ha dato la maglia a Mida, ha creduto di dover abbandonare il programma:

«C’è stata la serata della semifinale dove sono arrivata al ballottaggio con Mida. Ecco, lì per un istante ho pensato ‘ok è fatta esco, vado a casa’. Mi sembrava strano, impossibile, che tutti noi sei della semifinale arrivassimo anche in finale».

Incredulità e stupore sono le emozioni vissute da Sarah nei momenti prima di ricevere la maglia per la finale:

«Quando Maria mi diceva ‘c’è l’effetto sorpresa’, io non capivo più nulla, perché ormai con la mia mente ero già a casa e poi invece c’è stata la maglia».

Le critiche per la vittoria di Sarah Toscano

La vittoria di Sarah Toscano ha alimentato diverse critiche, e in queste ore è arrivato il commento anche della ex prof del talent, Grazia Di Michele, che ha rivelato:

«È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione».

La prof si scaglia contro il programma affermando che con questa vittoria si dà l’idea, a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici, che ‘sì, ce la posso fare’, un messaggio affatto positivo secondo il suo pensiero.