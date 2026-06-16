La famosa giornalista e opinionista ha condiviso sui social la perdita di una delle figure cardine della sua vita.

Nel mondo televisivo sono diversi gli opinionisti che si alternano nei principali programmi televisivi fornendo la loro esperienza su quanto accade e spesso dando un giudizio che il conduttore magari non riesce a fornire perché non in grado di cogliere quella determinata sfumatura, per questo motivo gli opinionisti sono sempre più apprezzati.

Il ruolo nel programma The Traitors 2

Francesca Barra in questo momento è impegnata nelle riprese del programma “The Traitors 2 Italia” che la vedrà partecipare all’interno di una famosa villa romana alla seconda edizione del famoso programma.

Impegnata per le riprese ha pochi contatti con il mondo esterno anche perché le riprese sono lunghe e molto impegnative, tuttavia ha modo di staccare dal lavoro e di rilassarsi, scoprendo cosa accade al di fuori di quelle mura e purtroppo per lei è arrivata una notizia inattesa.

In lutto per la perdita dell’amato padre

Francesca Barra ha voluto condividere con i propri followers la perdita del suo amato padre, Francesco, che è stato negli anni 90 un esponente politico nel parlamento italiano con Alleanza Nazionale.

L’uomo, 78 anni, era da tempo gravemente malato ma, come ha riportato nel post la stessa giornalista, negli ultimi giorni le condizioni si sono aggravate ulteriormente segnando l’esito imprevedibile.

Nel post su Instagram, come riporta Biccy.it, Francesca Barra ricorda quei momenti e l’effetto che le hanno lasciato – “Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli”.

Il messaggio di cordoglio ricorda anche l’infanzia spensierata e le lezioni che ha imparato da quello che lei ha definito “l’ultimo uomo migliore del mondo, mio padre“.

Il post è stato commentato da diversi volti noti come Alberto Matano, Micaela Ramazzotti e Mara Venier.