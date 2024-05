La bellissima Susanna Messaggio sarà ospite nella giornata del 28 maggio a “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, dove parlerà della sua carriera, della vita privata e del legame speciale con Mike Bongiorno.

Che fine ha fatto Susanna Messaggio, la celebre valletta di Mike Bongiorno? Le ultime novità

Figura emblematica della televisione italiana, Susanna ha affiancato il celebre conduttore in programmi cult come “Telemike” e “Superflash”, diventando una delle vallette più amate degli anni Ottanta e Novanta. Successivamente, ha intrapreso studi in Lingue e Pedagogia, affrontando numerose sfide e ottenendo successi, inclusa la gestione di una società di comunicazione.

La carriera televisiva di Susanna Messaggio iniziò nel 1979 con “La bustarella” su Antennatre e proseguì nel 1982 con “Portobello” di Enzo Tortora, dove interpretava la telefonista “Goccia di Luna”. Tuttavia, il vero successo arrivò con Mike Bongiorno, con cui collaborò in “Telemike”, “Superflash” e “Bis”. Con Bongiorno, Susanna costruì una carriera solida e una profonda amicizia. La morte di Bongiorno lasciò un segno indelebile nella sua vita, come dimostrato da un commovente messaggio su Twitter nel decennale della sua scomparsa.

Che fine ha fatto Susanna Messaggio? Le novità sulla valletta di Mike Bongiorno

Dopo l’era televisiva, Susanna si è dedicata alla formazione e alla carriera imprenditoriale, ha conseguito due lauree in Lingue e Pedagogia e ha fondato la società di comunicazione Tre Cerchi Srl, specializzata in Salute e Benessere nel settore farmaceutico. La sua vita privata è stata altrettanto intensa: sposata tre volte, ha vissuto la tragedia della perdita della figlia Alice, evento che l’ha spinta a dedicarsi alla psicologia per aiutare altre donne in situazioni simili. Oggi è madre di due figli, Martina e Jacopo.

La storia di Susanna Messaggio è un mix di resilienza, evoluzione e successo, la sua partecipazione a “La Volta Buona” sarà un’occasione per ripercorrere i momenti salienti della sua vita e carriera, offrendo al pubblico uno sguardo affascinante su una delle figure più amate della televisione italiana.