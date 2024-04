David Parenzo è stato aggredito fuori dagli studi di La7. Il giornalista e conduttore, nonostante tutto, è andato regolarmente in onda con il suo programma L’aria che tira e ha tranquillizzato i telespettatori.

Caos all’esterno degli studi di La7, dove sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la tranquillità. David Parenzo è stato aggredito e minacciato nel corso degli scontri a Roma tra la comunità ebraica e gli antagonisti dei movimenti Pro-Pal. A documentare la vicenda è stata la giornalista di La7 Flavia Fratello, che ha espresso massima solidarietà per il collega.

Flavia Fratello ha condiviso sui social una fotografia che mostra le forze dell’ordine fuori dagli studi di La7. A didascalia, ha scritto:

“Davanti a La7 questa mattina: David Parenzo è stato minacciato ancora una volta, immagino da fieri democratici. No, non va bene per niente. Massima solidarietà“.