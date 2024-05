Amici, Luca Jurman asfalta Holden per quanto accaduto nell'ultima puntata del talent di Canale 5.

Luca Jurman, dopo aver visto l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, si è scagliato contro Holden. A detta dell’ex professore, l’allievo non dovrebbe assolutamente stare nella scuola di Canale 5.

Amici: Luca Jurman asfalta Holden

Via social, Luca Jurman è tornato a scagliarsi contro Amici. Questa volta nel suo mirino è finito Holden, che a suo dire non merita di stare nel talent di Canale 5. Nello specifico, a far infuriate l’ex prof è stato il rifiuto del guanto di sfida contro Mida da parte del figliastro di Laura Pausini.

Le parole di Luca Jurman

Luca Jurman ha tuonato:

“Vorrei che tu andassi fuori dal programma. Immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa ca**o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura di mer*a. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”.

Luca Jurman non è l’unico: tutti contro Holden

Luca Jurman non è stato l’unico a scagliarsi contro Holden. La stessa Lorella Cuccarini, nell’ultima puntata di Amici, ha tuonato:

“Anche tutti gli altri ragazzi lavorano e hanno fatto ciò che dovevano fare. In un programma come questo bisogna essere pragmatici, avete molto da preparare”.

La giornalista Grazia Sambruna, per il Corriere della Sera, ha definito Holden uno con “spocchia senza pari“.