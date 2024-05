Isola, Edoardo Franco: la fidanzata non è mai andata in tv perché “è tra...

Isola, Edoardo Franco: la fidanzata non è mai andata in tv perché “è trash”. Piovono critiche.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Edoardo Franco ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della fidanzata Valentina. Ad attirare l’attenzione del grande pubblico, però, sono state soprattutto le dichiarazioni di lei sul mondo dello spettacolo.

Isola, Edoardo Franco: perché la fidanzata non è mai andata in tv?

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Edoardo Franco è stato protagonista di diversi blocchi. Oltre ad aver accettato di rasarsi i capelli a zero per il bene dei compagni d’avventura, ha ricevuto la sorpresa della fidanzata Valentina. Quest’ultima ha attirato l’attenzione soprattutto per le cose che ha detto in merito al mondo dello spettacolo.

Le parole di Valentina, la fidanzata di Edoardo Franco

Prima di incontrare Edoardo Franco, Valentina ha chiacchierato un po’ con la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria ha sottolineato che la ragazza non ama andare in tv e lei, senza giri di parole, ha aggiunto:

“Ma va, no. Che trash“.

Isola: la reazione dei fan alle parole di Valentina

Le parole di Valentina hanno giustamente suscitato la reazione dei fan dell’Isola dei Famosi. Su X (ex Twitter) si legge: “Non mi piacciono le persone spocchiose! Pagata fior di soldi anche lei come il suo ragazzo che sputa nel piatto dove sta mangiando!“, oppure “E intanto sta li“, o ancora “Sembra appena uscita da un rave party“.