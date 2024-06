Il crollo di una parte della controsoffittatura e di calcinacci si è verificato all'interno dell'ospedale di Ischia: indagini in corso

Tanta la paura all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, la principale struttura sanitaria presente ad Ischia: nel pomeriggio di oggi, 17 giugno, è crollato il controsoffitto all’ingresso della struttura ospedaliera.

Il crollo e l’intervento dei soccorsi

L’incidente non ha, fortunatamente, avuto conseguenze irreparabili per i pazienti presenti nella struttura: il cedimento avrebbe causato il ferimento lieve di due individui, che sono stati medicati nell’immediato al pronto soccorso.

Secondo una prima ricostruzione erano in corso dei lavori di manutenzione quando la macchina di condizionamento, unitamente ad altri impianti, era stata ancorata alle pignatte di un vecchio solaio di Tipo SAP e, il peso delle installazioni, ha causato il cedimento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Ischia: disposta la chiusura di tre camere nel reparto di chirurgia al primo piano e sono state aperte le indagini per comprendere le cause del cedimento e per accertare eventuali responsabilità.

Indagini dopo l’incidente

Domani atteso controllo tecnico dell’ufficio tecnico Asl Na 2 nord per conoscere anche la reale entità dei danni. Al momento, sembrerebbero essere 12 i posti letto persi a causa del crollo e della chiusura delle tre stanze interdette.