Nel gravissimo incidente in moto avvenuto nella serata di ieri, il finanziere 57enne ha perso la vita. Lo scontro a Carlino

Nella zona di via Marano, a pochi metri dall’incrocio con via Gemona, a Carlino (nella bassa friulana) è avvenuto ieri sera un tremendo incidente stradale che è costato la vita ad un uomo di 57 anni. Il centauro ha perso il controllo dello scooterone su cui si trovava insieme ad un altro uomo, ed è finito per terra.

Incidente a Carlino: morto uomo di 57 anni

Erano da poco passate le ore 19 del tardo pomeriggio di ieri, domenica 16 giugno, quando sulla provinciale 3 della cittadina sita nei pressi di Udine, è avvenuto un tremendo incidente stradale che ha avuto conseguenze fatali. A rimetterci la vita, questa volta, è stato un motociclista di 57 anni, rimaste ferito mortalmente nella caduta del suo scooterone che ha perso aderenza con l’asfalto. Al momento, la dinamica del sinistro non è ancora del tutto stata chiarita, ma dalle prime informazioni che sopraggiungono sembra che si sia trattato di un incidente autonomo.

Incidente a Carlino: i soccorsi

Dietro al 57enne, era seduto un altro uomo, lui rimasto gravemente ferito nella caduta in moto. Il passeggero, infatti, è stato trasferito dai medici del 118 all’ospedale di Udine e lì ancora si trova ricoverato in codice rosso. I vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli e i carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro, sono intervenuti nella zona.