La motonave Audace, che imbarcava acqua dalla prua, ha lanciato il Mayday mentre si trovava in viaggio verso il porto di Monfalcone

La motonave Audace, in servizio da Grado a Trieste, ha rischiato di affondare. A bordo vi erano 76 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Fortunatamente sono stati tutti messi in salvo.

La richiesta di aiuto della motonave

L’allarme è scattato mercoledì 12 giugno, quando la motonave Audace, in viaggio verso il porto di Monfalcone, ha lanciato un “Mayday” per pericolo di affondamento.

In soccorso alla motonave sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera dislocati tra Trieste e Lignano Sabbiadoro. Presenti anche i vigili del fuoco, con elicotteri, il nucleo sommozzatori e la Guardia di Finanza. Al largo sono intervenuti anche i rimorchiatori per trascinare l’imbarcazione in avaria.

I 76 passeggeri e i 4 membri dell’equipaggio sono stati tutti messi al sicuro su delle zattere di salvataggio. Una volta raggiunto il porto di Grado verranno assistiti dal soccorso sanitario regionale.

Le causa dell’affondamento

Non sono ancora chiare le cause che hanno spinto la motonave a chiedere aiuto. Stando alle prime ricostruzioni sembra che l’avaria si sia verificata all’altezza della Mula di Muggia, quando l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua dalla prua.

La motonave era stata costruita nel 2023 ed era entrata in servizio da poco tempo.