Incidente Val di Fiemme, scontro auto-camion: muore una persona

Questa mattina, un uomo di 88 anni è morto lungo la provinciale 232 all'altezza di Masi di Cavalese. Malgrado l'intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo

Questa mattina, mercoledì 12 giugno, in Val di Fiemme, un grave incidente stradale ha causato la morte di una persona. Il violento scontro, avvenuto lungo la strada provinciale 232 nei pressi di Masi di Cavalese poco dopo le ore 9, ha visto coinvolte un’auto e un camion. La vittima, un uomo di 88 anni, era alla guida della Fiat Panda. A seguito dell’impatto, il camion è uscito di strada.

L’arrivo dei soccorsi

I soccorritori sanitari sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente e, constatando la gravità delle condizioni del conducente dell’auto, hanno richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza di Trentino Emergenza. Purtroppo, a causa delle gravi lesioni riportate nello scontro nei pressi di una rotatoria, i tentativi di rianimare l’anziano sono risultati vani.

Le squadre di soccorso, tra cui ambulanza, auto medica e vigili del fuoco volontari della zona, sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente. Questi ultimi hanno contribuito non solo alle operazioni di soccorso, ma anche al ripristino della viabilità. Durante le fasi di intervento e di rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è rimasto bloccato temporaneamente.

La dinamica dell’incidente

Attualmente non ci sono informazioni precise sulla dinamica dell’incidente. La polizia stradale sta effettuando i rilievi necessari per determinare le cause del tragico evento.