Durante la festa del patrono a Frosinone, un uomo è caduto da una giostra battendo violentemente la testa. Si trova in gravi condizioni all'ospedale Spaziani.

Dramma alla festa patronale a Frosinone, dove sabato 8 giugno un uomo è caduto da una giostra battendo la testa violentemente. Si trova ora ricoverato in ospedale, in coma.

Incidente alla festa patronale a Frosinone

Un uomo di 38 anni si trova in coma all’ospedale Spaziani di Frosinone, dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra, cadendo da una giostra durante la festa patronale del paese.

I festeggiamenti hanno luogo in piazza Salvo D’Acquisto, dietro la chiesa del Sacro Cuore. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto intorno alle 22.

Incidente a Frosinone: uomo in coma

Il 38enne si trovava insieme ad alcuni amici su una delle giostre presenti alla festa del paese. Si tratta di una delle attrazioni classiche che vengono installate in questi casi, con dei seggiolini attaccati a una ruota orizzontale che li fa ruotare a elevata velocità.

L’uomo si sarebbe sporto troppo e così ha perso l’equilibro ed è caduto a terra.

Subito è giunta la chiamata ai soccorritori sanitari, che sono intervenuto trasportandolo in codice rosso allo Spaziani. In realtà la struttura più indicata era un centro medico a Latina, meglio attrezzato, ma l’eliambulanza non era disponibile.

Attualmente il paziente è in coma e la prognosi resta riservata. Intanto sul posto, gli agenti stanno ancora indagando per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente, ascoltando anche i testimoni, in primo luogo gli amici che erano con lui ieri sera ma anche il personale della giostra.