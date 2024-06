Dopo Venezia, Napoli, Genova, L’Aquila e Taormina, questa volta tocca a Savelletri. La Puglia ospiterà il G7 in Italia: è la settima volta che il nostro Paese ha questo privilegio.

G7 in Italia: il programma della tre giorni

Il G7 prenderà il via domani, giovedì 13 giugno, e si prolungherà fino a tutta la durata dei due giorni successivi. I leader delle maggiori economie mondiali si riuniranno per discutere di alcuni temi fondamentali. Impossibile non citare tra questi, la crisi in Ucraina (considerata anche la presenza annunciata di Volodymyr Zelensky) e la guerra in Medio Oriente. Ma non solo. Non verranno, infatti, tralasciate le difficili situazioni del Mar Rosso e le questioni del Venezuela e della Libia. A questi temi, si affiancheranno poi, discussioni sulla disabilità, sull’immigrazione, sull’intelligenza artificiale e sul cambiamento climatico legato alla transizione energetica.

G7 in Italia: chi parteciperà

L’incontro prenderò il via con una cena organizzata da Sergio Mattarella presso il castello svevo di Brindisi. Tra le figure più attese, oltre al sopraccitato Zelensky, ci sarà anche Papa Francesco, che parteciperà alla sessione dedicata all’Intelligenza artificiale fissata per venerdì 14. Tra le altre figure annunciate, ci sono anche la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.