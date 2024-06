No, non è la fase più calda della Guerra Fredda. Eppure dalle ultime notizie che arrivano dall’Oceano Atlantico, pare di essere tornati indietro di qualche decennio. La Russia mette pressione agli Usa alla vigilia del G7 inviando navi con missili ipersonici a Cuba e dando vita a nuove esercitazioni nucleari con la Bielorussia.

Putin invia missili ipersonici a Cuba: il precedente

Le ultime mosse della Russia, riportano alla mente la Guerra Fredda e in particolare l’anno 1962, conosciuto a Mosca come quello in cui ci fu la crisi dei Caraibi. All’epoca, Mosca installò nell’isola vicina alle coste americane alcuni missili a lunga gittata e, in quella fase si rischiò davvero di iniziare una guerra nucleare. Oggi, la Russia ha deciso di avviare con la Bielorussia una nuova fase delle sue manovre sull’uso delle armi nucleari tattiche, ma non solo. Alla vigilia dell’inizio del G7, Putin ha pensato di inviare all’Avana una squadra navale che trasporta i missili ipersonici Zirkon.

Putin invia missili ipersonici a Cuba: gli Zirkon

La mossa, simbolicamente, è evocativa e non può che far tornare alla mente quei terribili momenti di inizio anni ’60. I missili in questione, gli Zirkon, sono stati imbarcati sulla fregata Ammiraglio Gorshkov, accompagnata dal sottomarino nucleare Kazan e da due navi d’appoggio.