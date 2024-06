Guerra in Ucraina, Zelensky vola a Berlino: fissato l'incontro con Scholtz

Volodymyr Zelensky è già partito dalla sua Ucraina, per un viaggio verso la Germania. E proprio nella capitale, Berlino, avverrà, l’atteso incontro con il cancelliere Scholz: il tema principale sarà ricostruzione dell’Ucraina.

Ucraina, Zelensky è arrivato a Berlino: la conferenza stampa

A dare l’annuncio del viaggio è stato lo stesso Volodymyr Zelensky, che ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo di X. Il presidente ucraino ha spiegato il perché della sua partenza alla volta della Germania: “Io e il cancelliere Scholz discuteremo della continuazione dell’assistenza alla difesa, dell’espansione del sistema di difesa aerea dell’Ucraina e della produzione congiunta di armi”. L’occasione, sarà la conferenza stampa sulla ricostruzione del’Ucraina, organizzata nella capitale tedesca.

Gli attacchi di Kiev sul Donetsk

Nel frattempo, non si arrestano i bombardamenti in diverse regioni dell’Est Europa. Solo nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno effettuato 49 attacchi contro l’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Mosca aggiorna sul bilancio: è di 7 feriti. Dall’altro lato, i russi non stanno a guardare. I media vicini a Kiev fanno sapere che il villaggio di Tsvitkovo, nella regione ucraina meridionale di Zaporizhzhia, è stato bombardato: 4 feriti totali.