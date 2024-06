Una nave ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un missile al largo di Aden, nello Yemen. A renderlo noto due agenzie marittime britanniche.

Nave mercantile colpita da un missile nel golfo di Aden

La società di sicurezza britannica Ambrey ha dichiarato domenica che una nave da carico, battente bandiera di Antigua e Barbuda, è stata colpita da un missile a 83 miglia nautiche a sud-est di Aden. L’incendio scoppiato a bordo dell’imbarcazione è stato successivamente domato. In precedenza, la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) aveva affermato di aver ricevuto dal capitano di una nave la segnalazione di un incidente avvenuto a circa 80 miglia nautiche a sud-est di Aden. “La nave si stava dirigendo verso sud-ovest lungo il Golfo di Aden a una velocità di 8,2 nodi quando la stazione di prua è stata colpita da un missile. È scoppiato un incendio che è stato neutralizzato” ha spiegato Ambrey in un comunicato.

Nessuno ferito segnalato

“Un secondo missile è stato avvistato ma non ha colpito la nave. Persone a bordo di piccole imbarcazioni nelle vicinanze hanno aperto il fuoco contro la nave durante l’incidente“, si legge nella nota. La società britannica ha precisato anche che la nave ha cambiato rotta verso babordo e ha aumentato la velocità, aggiungendo che “non sono stati riportati feriti”.

Attaccata una seconda nave

Successivamente sia Ambrey e UKMTO hanno reso noto di aver ricevuto un rapporto su un altro incidente a 70 miglia nautiche a sud-ovest di Aden. “Il comandante riferisce che la nave è stata colpita da un missile sconosciuto nella sezione di poppa, che ha provocato un incendio. Il controllo dei danni è in corso“, ha dichiarato l’UKMTO in un documento informativo. Anche in questo caso non sembrano esserci state vittime. Da novembre gli Houthi, un gruppo di ribelli armati sostenuti dall’Iran, hanno ripetutamente lanciato attacchi con droni e missili nello stretto di Bab al-Mandab e nel Golfo di Aden, costringendo i trasportatori a viaggi più lunghi e costosi intorno all’Africa meridionale. Sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna hanno risposto al fuoco con ulteriori offensive via mare.