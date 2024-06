Una donna di 45 anni è stata mangiata viva da un pitone in Indonesia. Dopo giorni di ricerca, il corpo è stato trovato nello stomaco dell'animale, completamente vestito.

Una donna di 45 anni, mamma di quattro figli, era scomparsa da alcuni giorni in Indonesia. Giovedì 6 giugno il marito ne aveva denunciato l’allontanamento alle forze dell’ordine e così sono iniziate le ricerche, fino alla macabra scoperta: il corpo è stato trovato nello stomaco di un pitone.

Donna mangiata da un pitone in Indonesia

Una donna di 45 anni è stata divorata da un enorme pitone di 5 metri. È successo nel villaggio di Kalempang, nella provincia di South Sulawesi, in Indonesia centrale.

Giovedì 6 giugno era scomparsa e così il marito aveva denunciato il fatto alle forze dell’ordine, che hanno iniziato le ricerche insieme agli abitanti del villaggio. Poi la macabra scoperta: la salma, completamente vestita, è stata ritrovata all’interno dello stomaco di un pitone.

Nei pressi del ritrovamento, sono stati rinvenuti gli effetti personali della donna, poi è stato avvistato l’animale con un sospetto grosso ventre. A quel punto lo stomaco del pitone è stato aperto ed è stata trovata la salma della 45enne.

Donna divorata da un pitone in Indonesia: non è il primo caso

Tragedie come questa non sono nuove in Indonesia, tuttavia tali incidenti vengono ancora considerati abbastanza rari.

Negli ultimi anni, diverse persone sono morte in questo modo, inghiottite intere da enormi serpenti. L’anno scorso ad esempio, i residenti nel distretto di Tinanggea, hanno ucciso un pitone lungo otto metri, che stava mangiando un contadino in un villaggio.

Ancora, nel 2018, una donna di 54 anni è stata trovata morta all’interno di un pitone di sette metri a Muna.

L’anno precedente, un contadino è scomparso e anche in questo caso, si è scoperto che era stato mangiato vivo da un pitone di 4 metri in una piantagione.