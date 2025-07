Ad accendere la polemica online nella giornata di ieri è stato un video sui social dell’attore Luca Zingaretti: “Oggi a Fiumicino, quando depositavo il bagaglio, ho assistito a una scena… C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva ‘prego’. Ma non vi vergognate?”.

Fiumicino, moglie di un politico salta la fila in aeroporto: di chi si tratta

Dopo poche ore è emerso chi fosse il politico interessato: si trattava del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di Fratelli d’Italia, che ha ammesso di aver accompagnato la moglie Olga Sokhnenko e il figlio a prendere un volo. Il ministro ha riferito di essere “dispiaciuto” se ci sono stati disagi per gli altri, e di non essersi accorto di nulla. “Non vi vergognate, neanche per andare in vacanza? Vergognatevi”, aveva attaccato l’attore, che ha condiviso il video all’aeroporto. Non si tratterebbe dell’unico tra i presenti ad aver avuto rimostranze, nel momento in cui la moglie del ministro si è imbarcata. Il ministro, attorno alle otto di mattina, avrebbe accompagnato la moglie assieme al figlio di sette anni e poi sarebbe tornato al ministero.

Le spiegazioni di Urso: “È la scorta a valutare le condizioni”

È stato il quotidiano Repubblica a raggiungere Urso per chiedergli spiegazioni: “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza”. Poi il ministro ha accennato delle scuse, sebbene ha ribadito che le decisioni non fossero sue ma della sua scorta: “Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”. E su quanto gli viene contestato aggiunge: “Ero vicino a mia moglie. Avevo un incontro importante quindi ho trascorso tutto il tempo al telefono per preparare ogni cosa al meglio. Non ho notato niente”. Si trattava di un tavolo al ministero delle Imprese “con Regione e Comuni per un accordo di programma sull’Ilva”, un appuntamento conclusosi lunedì sera tardi e ripreso martedì mattina, evidentemente dopo che il ministro aveva accompagnato la moglie a Fiumicino. Riguardo ai tempi rapidi di coda, Urso ha tagliato corto: “È la scorta a valutare le condizioni”. E, di fronte alla domanda se fosse “giusto” tagliare la fila, si è riservato di non rispondere.