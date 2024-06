Conduttrice carismatica e piena di energia, un sorriso contagioso e una carica che ha saputo contagiare migliaia e migliaia di spettatori italiani… Michelle Hunziker è da anni una delle principali conduttrici della televisione italiana. Stando a quanto si apprende la nota conduttrice ha recentemente preso parte ad un evento culinario durante il quale sono state preparate alcune ricette che vedono tra gli ingredienti un grande classico della tradizione svizzera: l’Emmentaler.

Michelle Hunziker, ritorno alle origini con l’Emmentaler

Per Michelle Hunziker gustare l’Emmentaler ha rappresentato in qualche modo una specie di ritorno alle origini. La conduttrice ha preso parte all’evento “Cibo a regola d’arte” che si è svolto a Milano, presso l’Unicredit Pavillion. A firmare le due ricette che hanno reso protagonista il noto formaggio svizzero è lo Chef Enrico Cerea. Stando a quanto si legge sul sito “La cucina italiana”, durante l’evento è stato cucinato il “sottosopra” con spuma di Emmentaler e un “raviolone di ricotta e spinaci con Emmentaler DOP e spuma di patata viola”.

I recenti successi di Michelle Hunziker in tv

La conduttrice è stata protagonista, in tempi recenti, di programmi che hanno riscosso un certo successo tra il pubblico. Non solo “Io Canto”, ma anche “Michelle Impossibile”, un “one woman show” cucito su misura sulla conduttrice e perfino “All together now”. Negli anni passati Michelle Hunziker è salita sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo.