In occasione del Trooping the Colour 2024, Re Carlo ha cambiato lo schieramento dando un posto di rilievo a Kate Middleton

Se l’anno scorso, nell’occasione del Trooping the Colour, il Principe William era accanto al padre, Re Carlo III, quest’anno il monarca ha scelto di stare accanto alla nuora Kate Middleton.

La decisione di Re Carlo III

Re Carlo, uscito per primo con Camilla come da protocollo, è parso sorridente con Kate alla sua destra e la regina consorte alla sinistra.

La principessa del Galles ha partecipato al Trooping the Colour, la cerimonia che si tiene ogni anno per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano britannico e il gesto del Re non è passato inosservato: stando a quanto riporta il Daily Mail, re Carlo III avrebbe scelto di posizionarsi accanto alla principessa e non vicino al figlio William, erede al trono.

La disposizione dei reali non è un caso: anche per le foto e le disposizioni c’è un protocollo da seguire, protocollo che è stato modificato per l’occasione.

Il gesto di vicinanza

Re Carlo e Kate Middleton in questi mesi stanno lottando contro il cancro e con questo gesto hanno dimostrato l’unione in questa loro battaglia. Il monarca sta attraversando lo stesso male e, per esperienza diretta, è consapevole della tempesta emotiva vissuta dalla principessa, divisa fra la malattia e il dovere legato al ruolo.