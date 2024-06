Fedez querela Marcell Jacobs per diffamazione: ecco cosa ha detto l'atleta

Battaglia in tribunale tra Fedez e Marcell Jacobs. I fatti risalgono al 2021 e il campione di atletica, medaglia d’oro nei 100 metri piani, rischia una condanna per diffamazione.

Fedez querela Marcell Jacobs: l’atleta rischia processo per diffamazione

Anche se recentemente ha sostenuto di non essere un tipo da querela facile, Fedez ha trascinato in tribunale Marcell Jacobs con l’accusa di diffamazione. I fatti risalgono al 2021, quando lo sportivo faceva parte dell’agenzia Dream of Ordinary Madness, di Federico Lucia e della mamma Annamaria Berrinzaghi.

Cosa ha detto Marcell Jacobs su Fedez?

Nel 2021, dopo la vittoria della medaglia d’oro nei 100 metri piani e nella staffetta, Marcell Jacobs si è lamentato pubblicamente del trattamento ricevuto da Fedez e famiglia. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, lo sportivo ha dichiarato:

“Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. (…) Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente“.

Fedez Vs Marcell Jacobs: chi la spunterà?

Fedez non ha preso per niente bene le dichiarazioni di Marcell Jacobs e l’ha trascinato in tribunale con l’accusa di diffamazione. Al momento, la procura di Brescia sembra sostenere i legali della famiglia Lucia, ossia Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci. Il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi ha depositato l’avviso di conclusione indagini, che generalmente è l’anticamera di una richiesta di rinvio a giudizio.