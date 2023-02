Clamoroso, Marcell Jacobs non è più campione italiano

Le parole del vincitore: "Battere uno del suo calibro è una cosa che non ha nessun paragone", da poche ore Marcell Jacobs non è più campione italiano

Una notizia che ha del clamoroso, Marcell Jacobs non è più campione italiano ed il campione campione perde il titolo sui 60 metri indoor contro il 23enne fiorentino Samuele Ceccarelli.

Il risultato sconvolgente ed assolutamente meritorio per il nuovo detentore del titolo è arrivato agli Assoluti di Ancona. Lì Samuele Ceccarelli ha battuto Marcell Jacobs nei 60 metri indoor ed è diventato campione italiano.

Jacobs è stato battuto per un solo centesimo (6″55 contro il 6″54 di Ceccarelli) ed ha incasellato la seconda sconfitta dopo quella di Lievin. I media spiegano che il “razzo” Ceccarelli ha sfruttato una migliore partenza e che l’azione di Jacobs nel finale è risultata “più contratta”, come scrive Today.

Attenzione, mancano due settimane dagli Europei di Istanbul ed attualmente quello di Ceccarelli è il terzo tempo europeo dell’anno. Jacobs è campione olimpico sui 100 metri e resta campione europeo e del mondo in carica sui 60 metri.

Le parole del nuovo recordman

E Ceccarelli, che alla fine è il vero protagonista della storia? Ha detto il giovane atleta: “Non ci sono parole per descrivere questa emozione, vincere il primo titolo italiano nella finale con il campione olimpico è qualcosa che non si può raccontare.

A Marcell Jacobs dico grazie. Non me lo aspettavo, davvero. L’idea di competere con un campione di questo calibro e batterlo, è un qualcosa che non ha paragone”.