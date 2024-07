Il mondo del calcio è in lutto. Il terzo portiere del Barcelona Sporting Club, Justin Cornejo, è morto a 20 anni.

Morto Justin Cornejo, portiere del Barcelona Sc: aveva 20 anni

Justin Cornejo, terzo portiere del Barcelona Sporting Club, è morto a soli 20 anni. La squadra, nel pomeriggio di ieri, aveva comunicato in una nota di aver sospeso l’attività perché il giocatore era ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Era stato trovato privo di conoscenza nel bagno della sua abitazione, probabilmente a causa di una caduta che gli ha provocato gravi danni cerebrali.

“Nessuna parola o frase può cancellare il dolore che proviamo in questo momento. Il ricordo che lascerai a tutti noi sarà quello che ci darà la forza necessaria per uscire da questo momento. Justin, sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace, amico. Ti vogliamo bene” ha scritto il Barcelona sui canali ufficiali.

Morto Justin Cornejo, portiere del Barcelona Sc: rinvio negato

Nella notte tra oggi e domani, il Barcelona dovrà scendere lo stesso in campo per i sedicesimi di finale di Copa Sudamericana contro il Red Bull Bragantino perché il rinvio è stato negato. Gli ecuadoriani avevano chiesto il rinvio a causa della terribile tragedia, ma la Conmebol al momento l’ha respinta perché il Bragantino e gli arbitri sono già arrivati in città e per questioni logistiche e organizzative sarebbe stato difficile disporre un’altra data.