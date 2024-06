Landry N’Guemo, ex calciatore del Camerun, è morto in un incidente stradale a 38 anni. A dare la notizia è stata la Federcalcio del Camerun che ha anche comunicato la morte di Samson Che, figura importante del calcio locale, a causa di una malattia.

La Federcalcio del Camerun ha comunicato che Landry N’Guemo è morto in un incidente stradale a 38 anni. L’ex centrocampista ha giocato per diverse stagioni in Europa, indossando le maglie di Nancy, Celtic, Bordeaux, Saint-Etienne, Akhisarspor e Kayserispor. N’Guemo ha vestito anche la maglia della nazionale dal 2006 al 2014: sono 33 le presenze con la maglia del Camerun e tre le reti messe a segno.

La Federcalcio del Camerun ha dato la notizia anche della morte di Samson Che

Attraverso un comunicato, la Federcalcio del Camerun ha comunicato la morte di Landry N’Guemo ma anche quella di Samson Che, un riferimento per il calcio locale: “La Federcalcio del Camerun si rattrista per la notizia della morte di Landry Nguemo Tsafack e Samson Che. Nguemo ha lasciato il segno nel nostro calcio e ha disputato un gran numero di partite con prestigiosi club europei. Ha vestito dal 2006 al 2014 la maglia della nazionale, partecipando anche a una Coppa d’Africa e due Coppe del Mondo. Samson Che è stato indubbiamente un riferimento per il calcio locale, avendo lavorato per tanti club di prima divisione“.

