Europei 2024: l'algoritmo predice il vincitore, quali sono le prospettive per l'Italia?

Si è conclusa la fase a gironi degli Europei 2024, adesso l’attenzione è rivolta tutta agli ottavi di finale. L’Italia ha un solo grattacapo per poter raggiungere la finale: secondo l’algoritmo di The Analyst, gli Azzurri devono superare un blocco significativo sulla strada verso il match finale: ossia l’Inghilterra. La squadra allenata dal CT Luciano Spalletti potrebbe trovarsi proprio di fronte ai britannici nei quarti di finale, a condizione che prima riesca a battere la Svizzera, partita in programma sabato 29 giugno alle ore 18.

Euro 2024, unica minaccia per l’Italia

Gli Azzurri, che hanno mostrato una forma promettente nelle qualificazioni, sono considerati tra i favoriti per raggiungere le fasi finali del torneo. Tuttavia, l’Inghilterra rappresenta una minaccia concreta con la sua combinazione di giovani talenti e giocatori esperti. Sotto la guida di Gareth Southgate, i Three Lions sono una delle squadre più forti e temibili del panorama calcistico europeo. Il possibile incontro nei quarti di finale tra Italia e Inghilterra richiamerebbe la finale di Euro 2020, vinta dall’Italia del CT Mancini ai rigori.

Cosa dice il tabellone

Il tabellone degli Europei 2024 risulta chiaramente sbilanciato. Da una parte si trovano diverse Nazionali di grande spessore, considerate tra le favorite per la vittoria finale, come Francia, Germania e Spagna. Queste squadre, con una storia di successi e un alto livello di competitività, rendono questa metà del tabellone estremamente impegnativa. Gli scontri tra queste squadre di alto livello assomigliano a delle finali anticipate, creando un percorso molto arduo per chiunque voglia avanzare.

Dall’altra parte del tabellone, invece, ci sono molte sorprese e tre selezioni che potrebbero trarre vantaggio da un cammino relativamente più semplice. Queste squadre, pur non avendo la stessa tradizione e fama delle grandi favorite, si trovano in una situazione favorevole. Con meno concorrenti di alto calibro, queste selezioni possono sognare di andare lontano nel torneo, cogliendo un’opportunità rara di avanzare senza dover affrontare squadre troppo forti nei primi turni.

Il vincitore secondo l’algoritmo

L’Italia occupa la zona sinistra del tabellone del torneo, una parte che include alcune delle squadre più forti. In questa zona, l’Inghilterra e l’Olanda sono considerate le principali contendenti, con probabilità di vittoria rispettivamente del 19,12% e del 6,73%.

Gli Azzurri, con una probabilità di vittoria del 4,46%, sono la terza squadra più forte in questa parte del tabellone. Tuttavia, guardando al quadro complessivo del torneo, l’Italia si posiziona al settimo posto tra le favorite dopo la fase a gironi. Questo significa che, nonostante ci siano diverse squadre con probabilità di vittoria maggiori, l’Italia rimane in una posizione competitiva.